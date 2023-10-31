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Розвідка Британії пояснила, що означає заміна командувача РФ на Херсонському напрямку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Розвідка Британії пояснила, що означає заміна командувача РФ на Херсонському напрямку

Херсонщина / Фото: Associated Press

На російські сили посилився тиск.

Після того як російський президент Володимир Путін змінив командувача угруповання військ РФ "Дніпро" на Херсонському напрямку, там активізувалися бойові дії.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії у Мережі.

Як зазначають британські аналітики, заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михаїл Теплінський, ймовірно, особисто взяв на себе командування Дніпровським угрупованням російських військ.

"Це угруповання відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра. Останніми тижнями в цьому районі активізувалися бойові дії, оскільки українські сили намагаються відновити контроль над східним берегом річки, який контролюють росіяни", - мовиться у повідомленні.

Відомо, що Теплінський має досвід командування операціями в цьому районі.

"Він був офіцером на місцях, який відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року. Майже напевне відбиття українських атак у районі Дніпра та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні", - йдеться у огляді.

Зокрема призначення Теплінського також свідчить про посилення тиску на російські сили.

Що передувало

Президент-диктатор Росії Володимир Путін, ймовірно, відправив у відставку генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку. Його замінив командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплінський.  

Додамо, російські окупаційні війська у понеділок, 30 жовтня, обстріляли кладовище у Кіндійці. 

Крім того загарбники обстріляли маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

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Дата публікації
Перегляди
3695
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