Розвідка Британії пояснила, що означає заміна командувача РФ на Херсонському напрямку

Після того як російський президент Володимир Путін змінив командувача угруповання військ РФ "Дніпро" на Херсонському напрямку, там активізувалися бойові дії.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії у Мережі.

Як зазначають британські аналітики, заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михаїл Теплінський, ймовірно, особисто взяв на себе командування Дніпровським угрупованням російських військ.

"Це угруповання відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра. Останніми тижнями в цьому районі активізувалися бойові дії, оскільки українські сили намагаються відновити контроль над східним берегом річки, який контролюють росіяни", - мовиться у повідомленні.

Відомо, що Теплінський має досвід командування операціями в цьому районі.

"Він був офіцером на місцях, який відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року. Майже напевне відбиття українських атак у районі Дніпра та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні", - йдеться у огляді.

Зокрема призначення Теплінського також свідчить про посилення тиску на російські сили.

Що передувало

Президент-диктатор Росії Володимир Путін, ймовірно, відправив у відставку генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку. Його замінив командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплінський.

Додамо, російські окупаційні війська у понеділок, 30 жовтня, обстріляли кладовище у Кіндійці.

Крім того загарбники обстріляли маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

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