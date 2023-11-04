Розвідка Британії оцінила втрати росіян від штурмів під Авдіївкою

За останні три тижні Росія, ймовірно, втратила близько 200 одиниць бронетехніки під час штурму Авдіївки на Донбасі.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

Зазначається, що це, ймовірно, пов'язано з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, безпілотних авіаційних боєприпасів та високоточних артилерійських систем.

У відповідь російські війська, найімовірніше, перейшли до проведення штурмових дій у цьому секторі з використанням мотопіхоти. Українські сили зіткнулися з подібними тактичними викликами, як і сили, що атакували влітку.

"Як і попередні російські наступи, штурми Авдіївки часто характеризувалися просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат. Цілком ймовірно, що з початку жовтня 2023 року Росія зазнала кількох тисяч втрат особового складу навколо міста", - каже розвідка Британії.

Там зауважують, що російське керівництво продовжує демонструвати готовність нести великі втрати особового складу заради незначних територіальних здобутків.

Нагадаємо, на початку жовтня Росія почала масований штурм Авдіївки – де-факто передмістя окупованого Донецька. Після трьох тижнів штурмів та кількох хвиль атак спікер Білого дому Джон Кірбі підсумував втрати з боку російської армії – близько 125 одиниць бронетехніки та кількох тисяч солдат, що дорівнює армійському батальйону.

Військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський розповів, чому Авдіївка важлива для РФ та чи можливе у місті повторення ситуації із Бахмутом.

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