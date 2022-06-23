Розвідка Британії: росіянам вдалося просунутися в бік Лисичанська на кілька кілометрів

Розвідка Британії: росіянам вдалося просунутися в бік Лисичанська на кілька кілометрів

Російська армія протягом останніх трьох днів змогла просунутися до Лисичанська у Луганській області.

Завдяки резервам та потужній щільності вогню окупантам вдалося просунутися у бік міста на близько п'ять кілометрів.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

"Від 19 червня російські сили найімовірніше змогли просунутись на відстань більше 5 км у напрямку південних околиць Лисичанська. Деякі українські підрозділи відійшли, можливо, щоб уникнути оточення. Більші успіхи РФ на цьому напрямку ймовірно є наслідком нещодавнього підсилення підрозділів та високої концентрації вогневих засобів", - йдеться у повідобленні розвідки.

Зазначається, що російські війська створюють все більший тиск на "кишеню" у районі Лисичанська-Сєвєродонецька. Їм вдається "повзуче" просування. Втім, плани загарбників про створення глибшого оточення та захоплення заходу Донецької області досі безуспішні.

Як повідомлялося, російські війська можуть вже найближчими днями захопити місто Лисичанськ. Втім, загарбникам не вистачає сил для успіху в боях зі ЗСУ. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни ( ISW ).

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