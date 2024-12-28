Розвідка Британії розкрила деталі нової тактики російських ракетних ударів

Великобританія провела аналіз масової ракетної атаки, яка сталася в ніч з 12 на 13 грудня.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у звіті Росія застосувала нову багатовекторну стратегію. Вона включала удари як за допомогою дальньої, так і тактичної авіації, з використанням різних типів крилатих і балістичних ракет. Крім того, до атаки долучились наземні системи: крилаті ракети були запущені Чорноморським флотом, а безпілотники використовувалися для масових пусків. Всього було задіяно близько 90 ракет і 180 безпілотників.

У відомстві додали, що з серпня 2024 року Росія змінила тактику, здійснюючи масштабніші атаки, замість численних дрібніших атак, що були характерні на початку року. Аналітики додали, що атака 12-13 грудня був спрямований на об'єкти критичної інфраструктури та промисловості України і мав на меті ослабити українську протиповітряну оборону за допомогою великої кількості безпілотників.

"Однак Росія зберігає здатність і запаси, щоб дозволити використовувати такі засоби в меншій кількості, як каральний захід, з невеликим попередженням або взагалі без нього", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, в Росії ЗСУ знищили склад, де ремонтували "Шахеди".

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