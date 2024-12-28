Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розвідка Британії розкрила деталі нової тактики російських ракетних ударів

Розвідка Британії розкрила деталі нової тактики російських ракетних ударів

Росія змінила тактику атак по Україні / Фото: Associated Press

Росія змінила тактику, здійснюючи рідші, але масштабніші атаки.

Великобританія провела аналіз масової ракетної атаки, яка сталася в ніч з 12 на 13 грудня.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у звіті Росія застосувала нову багатовекторну стратегію. Вона включала удари як за допомогою дальньої, так і тактичної авіації, з використанням різних типів крилатих і балістичних ракет. Крім того, до атаки долучились наземні системи: крилаті ракети були запущені Чорноморським флотом, а безпілотники використовувалися для масових пусків. Всього було задіяно близько 90 ракет і 180 безпілотників.

У відомстві додали, що з серпня 2024 року Росія змінила тактику, здійснюючи масштабніші атаки, замість численних дрібніших атак, що були характерні на початку року. Аналітики додали, що атака 12-13 грудня був спрямований на об'єкти критичної інфраструктури та промисловості України і мав на меті ослабити українську протиповітряну оборону за допомогою великої кількості безпілотників.

"Однак Росія зберігає здатність і запаси, щоб дозволити використовувати такі засоби в меншій кількості, як каральний захід, з невеликим попередженням або взагалі без нього", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, в Росії ЗСУ знищили склад, де ремонтували "Шахеди".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація