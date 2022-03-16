Розвідка Британії розповіла, чому армія ворога зазнає невдач в Україні

Армія РФ не підготувалась до наступу і тепер сили ворога поступово закінчуються.

Російські війська намагаються захопити великі українські міста, але постійно “отримують на горіхи”.

Треба зауважити, що сили ворога поступово закінчуються, а успіху армія РФ так і не отримала. Про це повідомляє британська розвідка на своєму Twitter-каналі.

Вся хитрість в тому, що ворожі війська дуже прив’язані до мережі доріг, а авіація так і не змогла запанувати у українському небі. Розвідка вважає, що більша частина війська не наважується зійти з головних доріг, тим самим дуже себе підставляють. Ключову роль в їх затриманні, стало рішення керівництва України, про знищення мостів на маршрутах наступу.

А той факт, що російська авіація так і не може здолати українських асів у небі, ще більше знижує шанси на успіх. Розвідка прийшла до висновку, що Путін та його армія програє війну і вони нічого не можуть з цим зробити.

Також додали, що ЗСУ вміло скористалися недостатньою підготовкою російських солдат і нанесла значних втрат ворогу. Тож, притримуючись цієї тактики та сильного натиску, ворожа армія не зможе отримати перемогу.