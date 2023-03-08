Розвідка Британії розповіла про дилему, з якою зіткнулася РФ з після провалу під Вугледаром

РФ розглядала прорив у Вугледарі як основний спосіб досягти прориву на фронті.

Російське командування після місяців безуспішного штурму Вугледара постало перед вибором: зробити ще одну спробу чи підтримати запеклі бої на північ від Бахмута і Кремінної.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Там нагадали, що 4 березня Міноборони Росії опублікувало відео рідкісного приїзду міністра оборони РФ Сергія Шойгу на передову.

У Британії вважають цілком реальним те, що частково це було відповіддю на недавні кадри, на яких власник групи "Вагнера" Євген Пригожин відвідує своїх окупантів на передовій. Як вказали у розвідці, "Вагнер" веде гучну суперечку з Міністерством оборони Росії, і Шойгу, ймовірно, чутливий до порівняння з Пригожиним.

"Єдиним російським польовим командиром, показаним на відео (із Сергієм Шойгу. - Ред.), був генерал-полковник Рустам Мурадов. Примітно, що Мурадов відповідає за Вугледарський сектор Донецької області, де за останні три місяці кілька штурмів не мали успіху", - зауважують розвідники.

У Великій Британії додають, що донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно-значущого прориву на українських лініях, але тепер у нього виникла дилема.

"Російські планувальники, ймовірно, зіткнуться з дилемою: зробити ще одну спробу штурму Вугледара або підтримати запеклі бої на північ від Бахмута і Кремінної", - підсумовують у Міноборони Британії.

Як повідомлялося, окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що російські окупанти хочуть спробувати вирівняти кордони Донецької області і, швидше за все, ворог готується до оборони.

На думку фахівців ISW, російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для отримання оперативного ефекту, і, ймовірно, це швидко завершиться після захоплення Бахмута.

Тим часом скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров готується до війни за незалежність, вважає російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський.

Раніше швейцарський військовий експерт Маркус Кеупп заявляв, що Москва програє війну. Його аналіз свідчить, що "в жовтні цього року Україна переможе Росію".

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