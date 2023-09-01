Розвідка Британії розповіла, як РФ намагається захистити Кримський міст від нових ймовірних атак

Армія РФ щосили намагається захистити від подальших ймовірних атак Кримський міст, який є символом окупації півострова, а також важливим для забезпечення військ на півдні України.

Про це Міноборони Британії повідомляє у новому звіті у Twitter.

За даними британських розвідників, росіяни значною мірою залежать від Кримського мосту та поромів у протоці.

"Керченська протока є вузьким місцем для логістичного забезпечення російських військ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Росія використовує низку засобів пасивного захисту, таких як генератори диму та підводні бар'єри, поряд із заходами активного захисту, такими як системи ППО, щоб підвищити живучість водних переходів та мінімізувати збитки від майбутніх атак", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, збереження Керченського моста вимагає від окупантів широких заходів захисту.

"Станом на 29 серпня 2023 року зображення підтверджують, що Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів та захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів (БПЛА) на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 метрів один від одного", - зазначають у британській розвідці.

Прикметно, що судна росіяни розташували у тому ж місці, де 17 липня 2023 року відбулася атака українських БПЛА "Морський малюк".

Водночас у Військово-морських силах ЗСУ радять росіянам затопити одразу весь Чорноморський флот для захисту незаконного Керченського мосту.

Раніше стало відомо, що Росія, найімовірніше, не повністю затопила баржі біля Кримського мосту, а лише закріпила їх якорями на одному місці.

Також у Мережі з’явилися супутникові фото поблизу Кримського мосту, на яких видно, що російські окупанти затоплюють пороми задля захисту мосту від атак українськими дронами.

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