Розвідка Британії спрогнозувала, чи готує РФ нові удари по енергетиці України взимку

РФ готується до атак на енергетику України взимку. Росіяни, ймовірно, будуть застосовувати ракети, які виготовили цього року.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії станом на 15 вересня.

Як зазначають британські розвідники, минулої осені та зими росіяни часто використовувала для атак України крилаті ракети повітряного базування, особливо Х-101 та Х-102 (AS-23a KODIAK).

"Окупанти використовували стратегічну авіацію, щоб завдавати ударів з глибини території РФ", - мовиться у повідомленні.

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При цьому зазначимо, що від квітня 2023 року витрати на виробництво ракет скоротилися, але російські лідери заявляють про збільшення темпів виробництва.

"Таким чином Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси ракет. Існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури", - кажуть у Міноборони Британії.

РФ нарощує виробництво зброї

РФ найближчими днями, ймовірно, збільшить виробництво артилерійських снарядів приблизно до двох мільйонів одиниць на рік. Утім, цієї кількості недостатньо, щоб розв'язати проблему нестачі боєприпасів на фронті.

Після заяви речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната про наявність в російських ракетах і дронах іноземних комплектувальних, ситуацію прокоментували військові експерти.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пов'язав посилення російських атак дронами по Україні із прильотом до Москви іранського військово-транспортного Іл-76ТД.

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