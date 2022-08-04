Розвідка Британії з'ясувала, як окупанти намагаються захиститися від ударів ЗСУ по мостах і залізниці

Росія відчуває загрозу через збільшення радіусу дії та точності систем, якими Україна б'є по військовим і інфраструктурних об'єктам на окупованих територіях.

Ракетно-артилерійські підрозділи України продовжують обстрілювати опорні пункти російських військ, скупчення особового складу, бази матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів.

Про це йдеться в розвідці Великої Британії.

"Дуже ймовірно. що це вплине на матеріально-технічне забезпечення російської армії та тиснутиме на елементи бойової підтримки російської армії", - кажуть у Міноборони Британії.

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Зазначається, що російські війська, майже напевно, розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту та поблизу нещодавно пошкодженого залізничного мосту, обидва з яких перетинають річку Дніпро в Херсоні, на півдні України. Радарні відбивачі, ймовірно, використовуються, щоб приховати міст від радіолокаційних зображень із синтетичною апертурою та можливого обладнання для наведення ракет.

"Це підкреслює загрозу, яку відчуває Росія через збільшення радіусу дії та точності систем, що постачаються із Заходу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що успішне розблокування одеського порту і прибуття першого судна з українським зерном до протоки Босфор призведе до більш частого транзиту в обох напрямках.

Утім, як вказується, ліквідація наслідків морської блокаду, яку спричинила РФ від лютого 2022 року, залишатиметься логістичним викликом.

Нагадаємо, Арестович повідомив, що справжній наступ буде не на Донбасі.

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