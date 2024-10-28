Розвідка Британії зафіксувала просування окупантів у Часовому Ярі: деталі

Армія Російської Федерації має просування біля Часового Яру Донецької області. Ймовірно, окупантам вдалося перетнули канал у південній частині міста і наблизитися до його кордонів.

Про це йдеться в огляді розвідки британського Міністерства оборони.

Зазначається, що, можливо, в центральній частині каналу армія РФ здійснила обмежене просування на захід – до східної частини Часового Яру. Британські розвідники вважають ймовірним те, що за центральну та північну частини району каналу тривають запеклі бої. Втім, російським окупаційним силам не вдається закріпитися.

"Від середини липня 2024 року і до недавнього часу російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті українськими Збройними силами", – зауважують у розвідці Британії.

Нагадаємо, РФ готує новий плацдарм на Харківщині. Ворог намагається закріпитися на лівому березі річки Оскіл у Харківській області. Окупанти прагнуть розширити плацдарм.

РФ готує новий плацдарм на Харківщині

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