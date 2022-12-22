Розвідка Британії заявила про "зміну ролей" у військовій співпраці Путіна і Лукашенка

Після візиту президента РФ Володимира Путіна до Білорусі, білоруська армія взяла під свій контроль навчання мобілізованих російських солдатів.

Розвідка Великої Британії заявила про "зміну ролей" у військовій співпраці Росії й Білорусі на тлі повідомлень про використання білоруських інструкторів для підготовки російських мобілізованих резервістів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

19 грудня 2022 року Путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. У Мінську президенти говорили про "єдиний оборонний простір".

"Хоча Росія та Білорусь широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у Білорусі, збройні сили Білорусі нещодавно взяли на себе важливу, але більш обережну роль у навчанні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів", - йдеться у повідомленні розвідників.

За даними британської розвідки, використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.

Хоча Росія та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, навчання мобілізованих російських військовослужбовців білорусами є новою задачею.

Загроза з Білорусі

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ризик участі військовослужбовців Білорусі в повторній спробі наступу на Україну цієї зими існує. Але, наголошує він, це не в інтересах керівництва РБ.

Секретар РНБО Олексій Данілов після переговорів Путіна та Лукашенка в Мінську наголосив, що диктатор РФ тиснув на Лукашенка, аби той дозволив направити білоруські війська на війну. Втім, ні Лукашенко, ні білоруський народ не мають великого бажання вступати у війну.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що візит очільника Кремля Володимира Путіна до Мінська 19 грудня не виправдав очікувань диктатора.

"Лукашенко навряд чи погодився на наступ білоруських військ на Україну, тож диктатори домовилися далі домовлятися", – зазначив Жданов.

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