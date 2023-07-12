Розвідка Британії знайшла підтвердження версії про усунення Суровікіна після бунту Пригожина

Російський генерал Сергій Суровікін зник із публічного простору після заколоту ПВК "Вагнера" на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним, замість нього показали його заступника Віктора Афзалова.

Про це йдеться у щоденному звіті міністерства Великої Британії.

Там зазначили, що 10 липня начальник Генштабу РФ генерал Валерій Герасимов вперше виступив на телебаченні після невдалого заколоту найманців "Вагнера" 24 червня. У розвідці Британії помітили, як начальник штабу ВКС Росії генерал-полковник Віктор Афзалов інформував Герасимова по відеозв'язку.

Попри те, що Афзалов, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії генерала Сергія Суровікіна, перебуває на посаді не менше чотирьох років, це була його перша поява на публіці разом з Герасимовим.

"Збільшення популярності Афзалова в громадськості, тоді як місцеперебування Суровікіна залишається неясним, додає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був відсторонений після заколоту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на Москву. Проте згодом Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".

Після тривалої паузи щодо заколоту "вагнерівців" міністр оборони Росії Сергій Шойгу лише через понад тиждень вперше прокоментував ситуацію.

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