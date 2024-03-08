Розвідка Естонії назвала, хто зараз тримає ініціативу на фронті в Україні

Розвідка Естонії повідомляє, що російські окупанти намагаються наростити темп військових операцій в Україні, утримуючи при цьому ініціативу на полі бою.

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що російські окупанти все ще утримують ініціативу на полі бою в Україні та намагаються наростити темп своїх операцій.

Заяву Ківісельга на брифінгу 8 березня цитує ERR.

Представник естонської розвідки пояснив, що досі активність російських сил поступово знижувалась, але за останній тиждень знову почала набирати обертів – особливо це стосується сухопутних військ.

Він додав, що РФ зосередила свою увагу на виявленні можливих слабких місць в обороні України, насамперед на Луганському (Куп'янськ – Кремінна – Сватове) та Донецькому (Бахмут і Авдіївка) напрямках.

"В обох районах збройні формування Російської Федерації просунулися вперед. На щастя, це відбулося у дуже обмежених масштабах. У районі Бахмута спостерігається певне просування на північному заході та заході. В районі Авдіївки суттєвих змін на фронті не відбулося", – додав він.

Що стосується півдня України, там, за словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії, активність бойових дій була нижчою. Однак сили РФ продовжують спроби просунутись у напрямку Роботиного та Вербового, а на лівому березі Дніпра українські сили продовжують утримувати встановлені там плацдарми та протистояти атакам російських сил, підсумував Ківісельг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше пояснив, чому насправді Путін почав війну проти України.

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