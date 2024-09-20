Розвідка Естонії про удар по Торопцю Тверської області: наслідки на фронті помітимо найближчими тижнями

Ківісельг зазначив, що українські захисники вдарили по складу в той момент, коли частину російських боєприпасів ще не розмістили в бункерах, тому виник ланцюжок вибухів.

Атака українських безпілотників на склад з ракетами у російському місті Торопець Тверської області призведе до наслідків на фронті. Вони будуть помітні найближчими тижнями.

Про це на пресконференції заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Ківісельг зазначив, що українські захисники вдарили по складу в той момент, коли частину російських боєприпасів ще не розмістили в бункерах. Тому виник ланцюжок вибухів.

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Голова розвідцентру Сил оборони Естонії нагадав, що вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів – тобто близько 750 тисяч снарядів. За його словами, за тиждень Росія випускає 10 тисяч снарядів.

"Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Внаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями", – наголосив голова розвідцентру Сил оборони Естонії.

Коментуючи ситуацію в Курській області, Ківісельг заявив, що Україна продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні, незважаючи на початок російського контрнаступу.

"У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту – Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території", – додав полковник.

Нагадаємо, в ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії БпЛА атакували склад боєприпасів. Там виникла потужна пожежа. Вогонь і чорний дим було видно за кількасот метрів. 2018 року в місті було збудовано арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.

За інформацією РНБО, на складі в Торопці росіяни зберігали ракети та створювали запас північнокорейських KN23.

Після атаки БпЛА на склад із ракетами в Торопці сталися землетруси.

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