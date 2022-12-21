Розвідка називає малоймовірним наступ з Білорусі, але ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв

Розвідка вважає малоймовірним вторгнення з Білорусі. Втім, українські сили підготували план на випадок такого розвитку подій.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі 24 каналу.

За його словами, існує ризик, що президент-диктатор РФ Володимир Путін використовуватиме сусідню Білорусь для війни проти України.

"Сьогодні загрози втягування Білорусі до повномасштабної наземної операції немає. І сукупних сил рашистів та режиму Лукашенка для успішної операції на цьому напрямку сьогодні замало", - наглосив він.

Юсов додав, якщо ситуація зміниться, ГУР знатиме про це.

Загроза з Білорусі: думки

Иіністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ризик участі військовослужбовців Білорусі в повторній спробі наступу на Україну цієї зими існує. Але, наголошує він, це не в інтересах керівництва РБ.

Секретар РНБО Олексій Данілов після переговорів Путін та Лукашенка в Мінську наголосив, що диктатор РФ тиснув на Лукашенка, аби той дозволив направити білоруські війська на війну. Втім, ні Лукашенко, ні білоруський народ не мають великого бажання вступати у війну.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що безпосередня участь Білорусі у війні малоймовірна. Лукашенко, швидше за все, відмовив президенту-диктатору РФ Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках.

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