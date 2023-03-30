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Розвідка не виключає можливості повторного нападу Путіна на Київ: "Це буде суїцидальний крок"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1985
Час на прочитання
2 хв
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Розвідка не виключає можливості повторного нападу Путіна на Київ: "Це буде суїцидальний крок"

Фото: Getty Images

Путін не полишає спроб втягнути режим Лукашенка у повномасштабну участь у війні, зауважили у ГУР.

У воєнній розвідці не виключають, що армія Путіна може спробувати знову піти на Київ, але цей сценарій на зараз неможливий.

Про це розповів речник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю для Gazeta.

"Кордон зміцнений. Система протиповітряної та протиракетної оборони працює і має додаткові можливості. Інформації і в України, і наших партнерів значно більше. Вже триває відкрита війна і фактору несподіванки не буде. Це не означає, що спроб не буде. Але це буде суїцидальний крок, адже повторення ефекту 24 лютого вже не буде", - наголосив він.

За словами Юсова, Путін не полишає спроб втягнути режим Лукашенка у повномасштабну участь у війні.

"Ми говоримо про наземну операцію. Але за останній рік нічого не вдалося. І немає ознак, що вийде найближчим часом", - додав він.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що наразі загрози повторного наступу російської армії на північ України не спостерігається. Це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ за 30 березня. 

Тим часом білоруська моніторингова група повідомила, що спільні навчання РФ та Білорусі продовжені щонайменше до 3 квітня. Так, 25-26 березня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський» та «Обуз-Ліснівський».

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Дата публікації
Перегляди
1985
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