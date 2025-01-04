Розвідка оприлюднила нові радіоперехоплення російських військових

В черговій добірці радіоперехоплень української розвідки зазначено, що методи ведення війни окупантами і сьогодні залишаються незмінними.

Про це передає пресслужба ГУР МО України.

"Якщо ви не підете, ззаду попрошу, щоб кулемет відкрив вогонь. Йдіть швидше, б***ь, швидше направо повертайте і вперед", — казав військовослужбовець командир підрозділу зі складу 127 мотострілкової дивізії 51 армії РФ.

"Скільки нам ще сидіти тут, війти не можемо, бо 110-й баранить, я би вже давно поїхав звідси", - йдеться у радіоперехопленні.

Нагадаємо, у ГУР показали відео, як звільнювали від окупантів Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Йдеться про події вересня 2024 року.

Читайте також: