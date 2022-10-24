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Розвідка оприлюднила причину падіння російського військового літака на житловий будинок в Іркутську

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Розвідка оприлюднила причину падіння російського військового літака на житловий будинок в Іркутську

Українські розвідники також дізналися ім’я одного із загиблих льотчиків – Віктор Крюков.

Літак зс РФ, що впав на житловий будинок в Іркутську, зазнав катастрофи через низьку якість проведених ремонтних робіт.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Внаслідок льотних випробувань двох літаків Су-30СМ над Іркутськом один із них зазнав аварії та впав на житловий будинок. Екіпаж загинув. Відомо, що обидва літаки проходили випробовування після проведення ремонтних робіт. Один із них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок. Перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака – загинув, ймовірно, через несправну кисневу систему", – повідомляє ГУР.

Зазначається, що після закінчення палива несправний літак впав на житловий будинок в районі Ново-Леніно.

"Катастрофа російського літака пов’язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт. Внаслідок цього під час польоту відбулась розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватися, що призвело до загибелі обох пілотів. Ім’я одного із загиблих – Віктор Крюков", - підсумувала військова розвідка.

Нагадаємо, російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що причиною падіння винищувача Су-30 на житловий сектор Іркутська могла стати непритомність пілотів у повітрі. Вони нібито знепритомніли від азоту.

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