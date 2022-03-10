Розвідка опублікувала імена частини російських льотчиків, які доставляють зброю для вбивств мирних українців

Розвідка опублікувала імена частини російських льотчиків, які доставляють зброю для вбивств мирних українців

Російські пілоти доставляють зброю та боєприпаси, які потім використовують для обстрілів мирних жителів в Україні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікували для усіх назагал імена російських військових 196 військово-транспортного авіаційного полку, через дії яких вмирають мирні жителі України.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 196 військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41486, м. Мигалово), які доставляють зброю та боєприпаси для вбивств мирних громадян України.

Як там у вас кажуть "на родине"? "Летчики-залётчики"? Ви своє вже відлітали. Наша помста близько", - йжеться у повідомленні.

Переглянути повний список можна за посиланням.

ТСН.ua

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