Розвідка опублікувала імена частини російських льотчиків, які доставляють зброю для вбивств мирних українців

Російські пілоти доставляють зброю та боєприпаси, які потім використовують для обстрілів мирних жителів в Україні.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікували для усіх назагал імена російських військових 196 військово-транспортного авіаційного полку, через дії яких вмирають мирні жителі України.
Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.
"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 196 військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41486, м. Мигалово), які доставляють зброю та боєприпаси для вбивств мирних громадян України.
Як там у вас кажуть "на родине"? "Летчики-залётчики"? Ви своє вже відлітали. Наша помста близько", - йжеться у повідомленні.
Переглянути повний список можна за посиланням.
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