Розвідка опублікувала імена російських пілотів, що завдають авіаударів по Україні

Розвідка опублікувала імена російських пілотів, що завдають авіаударів по Україні

Кожен українець повинен знати їхні імена, переконані в ГУР МО.

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало імена особового складу Військово-космічних сил Росії, що завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони 7 березня.

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"Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", – йдеться у повідомленні розвідки.

Зі списком імен та фото російських пілотів можна ознайомитись на офіційному сайті ГУР МО.

Нагадаємо, напередодні українська розвідка опублікували список особового складу 6 окремої танкової бригади окупаційних військ Росії (військова частина 54096), що бере участь у вторгненні до України.

Також був опублікований список особового складу бригади армійської авіації, яка здійснює бойові вильоти з білоруського аеродрому "Ліда" для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі в Україні.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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