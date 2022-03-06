Розвідка опублікувала імена російських танкістів, які воюють в Україні

Розвідка опублікувала імена російських танкістів, які воюють в Україні

Танкісти знали, що виконують злочинні накази, але свідомо зробили цей вибір, заявили в розвідці.

Українська розвідка опублікувала список особового складу 6 окремої танкової бригади російських військ, яка бере участь у війні проти України.

Про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони 6 березня.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список особового складу 6 окремої танкової бригади окупаційних військ Росії (військова частина 54096), що бере участь у вторгненні до України. Танкісти, ви знали, що виконуєте злочинні накази, але ви свідомо зробили цей вибір!" – йдеться у повідомленні.

Повний список імен російських танкістів опублікований на сайті ГУР МО.