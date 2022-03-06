Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Розвідка опублікувала імена російських танкістів, які воюють в Україні

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розвідка опублікувала імена російських танкістів, які воюють в Україні

poltava.to

Танкісти знали, що виконують злочинні накази, але свідомо зробили цей вибір, заявили в розвідці.

Українська розвідка опублікувала список особового складу 6 окремої танкової бригади російських військ, яка бере участь у війні проти України.

Про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони 6 березня.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список особового складу 6 окремої танкової бригади окупаційних військ Росії (військова частина 54096), що бере участь у вторгненні до України. Танкісти, ви знали, що виконуєте злочинні накази, але ви свідомо зробили цей вибір!" – йдеться у повідомленні.

Повний список імен російських танкістів опублікований на сайті ГУР МО.

#ОкупантиРФ ‼️ Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список особового складу 6 окремої...

Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Неділя, 6 березня 2022 р.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація