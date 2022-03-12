Розвідка опублікувала імена військових однієї з бригад Росії, які воюють в Україні

Військові бригади РФ скоюють злочини проти мирного населення України.
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало імена військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ, які воюють проти України.
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ (військова частина 11384) м. Буденновськ, які беруть участь у скоєнні військових злочинів проти мирного населення України" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в українській розвідці пояснили, чому Росія мобілізовує людей з Криму та ОРДЛО.
Список за посиланням.
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