Розвідка опублікувала імена військових злочинців з Криму, які з авіації обстрілюють мирні міста України

Розвідка опублікувала імена військових злочинців з Криму, які з авіації обстрілюють мирні міста України

У розвідці наголосили, що жоден злочин не залишиться безкарним, з-під землі дістануть кожного.

Розвідка опублікувала імена військових злочинців-пілотів з Криму, які обстрілюють мирні українські міста.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

"Список військовослужбовців 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки, які скоюють військові злочини проти мирного населення України. Деяким пілотам цієї в/ч пощастило більше, їх збили й вони потрапили в український полон! Більшості не пощастить! Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись (пам'ятаємо про хитрого особіста). Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!", - йдеться у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, окупанти обстріляли з артилерії будинки мирних мешканців у Великій Писарівці Охтирського району.

Читайте також: