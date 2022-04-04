Розвідка опублікувала поіменний список російських окупантів, які вбивали українців у Бучі

Російських вбивць притягнуть до відповідальності за звірства проти українців.
Українська розвідка опублікувала поіменний список російських окупантів, які причетні до масових вбивств у Бучі Київської області.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Розвідка отримала дані військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча.
"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська розвідка послідовно встановлює особи всіх загарбників та вбивць, які закатували і жорстоко вбили людей у населених пунктах Київщини, аби покарати по заслузі армійців диктатора Путіна за варварські звірства.
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