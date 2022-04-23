Розвідка опублікувала список росіян, які чинять звірства в Запоріжжі та Маріуполі

Українська розвідка здобула список російських воєнних злочинців, що скоюють вбивства та знущання над мирними жителями в Запорізькому та Маріупольському напрямках.

Про це 23 квітня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кожен українець повинен знати їхні імена!" - наголосили в Міноборони.

Посилання на список із 1963 злочинцями: https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-177-otdelnoho-polka-morskoi-pekhoty-kaspyiskoi-flotylyy.html

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Нагадаємо, багато українців в Мережі розлючені через те, що Україна бере військових росіян у полон. Однак кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" і голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.

Ситуація щодо російського вторгнення – брифінг Олексія Арестовича за 23 квітня

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