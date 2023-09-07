Розвідка Пентагону припускає, що наступ ЗСУ може завершитися за 6-7 тижнів

У розвідці Пентагону вважають, що нещодавні успіхи Сил оборони України дозволяють припустити, що ЗСУ прорвуть решту ліній оборони російських військ до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно.

Про це повідомляє Трент Мол, директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) в інтерв’ю The Economist.

Після трьох місяців прогресу український контрнаступ набирає певних обертів. Поблизу південного села Роботине українські війська прорвали першу з трьох оборонних ліній Росії. Зараз атакують другу.

"Якби ми говорили про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс... насправді досить значний", – каже Трент Мол.

За його словами, розвідка Пентагону стежитиме за тим, що Росія може продовжувати постачати артилерійські боєприпаси на лінію фронту і зберігати лідерство на місцевому рівні. Він визнає, що американські та українські посадовці не змогли оцінити глибину російської оборони і те, наскільки важко Україні буде "пробити" її за допомогою бронетехніки.

Якщо українські генерали казали, що 80% зусиль Росії було спрямовано на розбудову першої та другої лінії оборони, то Мол застерігає, що основна частина російських підкріплень може залишитися на третій лінії.

Мол наголошує, що вкрай важливими є дві критичні змінні: український запас боєприпасів, життєво необхідний для підтримки артилерії, яка забезпечує просування, і погода восени.

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Один ыз чиновників адміністрації Байдена каже, що Україні залишилося близько шести-семи тижнів боїв до кульмінації наступу. Водночас досі існують приватні розбіжності щодо того, якого прогресу можна досягти за цей час.

Своєю чергою, Мол вважає, що нещодавні успіхи України є "значними" і дають її силам "реалістичну можливість" прорвати решту російських рубежів до кінця року. Але він попереджає, що обмеженість боєприпасів і погіршення погоди зроблять це завдання "дуже складним" для реалізації.

Натомість увага розвідки США вже переключається на наступний бойовий сезон. Навіть за відсутності прориву цього року розвідка Пентагону вважає, що якщо Україна зможе розширити виступ навколо Роботиного, утримати свої позиції і забезпечити постачання боєприпасів, вона буде добре підготовлена до нового прориву 2024 року.

Нагадаємо, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що на другій лінії оборони російських загарбників на півдні країни щільність мінних полів значно менша, ніж на першій, яку вже пройшли сили оборони.. Однак друга лінія оборони містить мережу підземних тунелів.

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