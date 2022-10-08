Розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною: "Только с человеком познакомился — уже "300" или "200"

Російський окупант каже, що від ЗСУ краще ховатися в окопах і "чем глубже, тем лучше".

Головне управліня розвідки Міноборони підслухало розмову російського окупанта, який розповів своїй дружині про стан справ на фронті. За його словами, росіяни зазнають дуже великих втрат.

Запис розмови окупанта з дружиною ГУР Міноборони оприлюднили у Телеграмі.

"Здесь каждый день "300" - "200", нах*й. Только и слышишь. Только, бл*, с человеком познакомился - уже либо "300", либо "200", бл*", - розповідає росіянин.

Окупант каже, що тих, хто намагається "відкосити" від війни в Україні , відправляють або у в’язницю, або вчитися на артилеристів.

Росіянин бідкається, що не може частіше телефонувати дружині, адже ЗСУ постійно обстрілюють позиції окупантів і знищують ворожих загарбників.

"Мы пока не звоним, потому что прилёты частые сюда. Только позвонишь и начинает в это место ху*рить миномёт. Я здесь, короче, с нашей бригады - вот нас было 19 человек - но остались 4 человека здесь", - розповідає росіянин.

При цьому російські вояки і не сподіваються на допомогу від так званих "мобіків", мовляв іти в наступ на ЗСУ — це вірна смерть.

"Ну какая помощь, бл*? Пригонят народу, скажут: "Идите в наступление, нах*й". А наступление - это п*здец, нах*й", - каже окупант і додає, що краще ховатися в окопах, і при цьому "чем глубже, тем лучше".

Нагадаємо, російський окупант у перехопленій СБУ розмові з дружиною бідкається на нестачу боєприпасів, людей, недолуге керівництво та називає себе "м'ясом". Окупант каже, що воїни ЗСУ з них уже напевно сміються.

Читайте також: