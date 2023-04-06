Розвідка перехопила розмову окупантів, де ті скаржаться на спорядження: "У мене нема ні броні, ні каски, ні**я"

Російські окупанти скаржаться на спорядження та постійні обстріли з боку українських військових.

Російська армія, яка прийшла воювати проти українців, скаржиться на якість спорядження та постійні обстріли з боку ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки.

Як стало відомо, спецпризначенці перехопили розмову окупантів, під час якої ті розповідали про байдужість керівництва до особистого забезпечення солдат.

“У мене нема ні броні, ні каски, ні**я. Все пробите. Кукуха їде. Там морально заморюєшся, піз**ц - від долбо***зма. Сидишь і чекаєш: прилетить чи не прилетить”, - скаржиться окупанти.

Окремо українські військові зазначили, що за кожний військовий злочин росіяни будуть розплачуватися.

Нагадаємо, що ЗСУ збили черговий російський гвинтокрил Ка-52. Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" показали відео після його падіння.

Читайте також: