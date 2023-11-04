Розвідка підтвердила влучання в Керчі: у Мережі пишуть про ураження ракетного корабля (відео)

Попередньо, на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", що будується.

В українській розвідці підтвердили влучання в тимчасово окупованій Керчі після вибухів у Криму. У Мережі пишуть, нібито вдалося уразити малий ракетний корабель, який ще будується.

Інформацію про влучання підтвердило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони, пише hromadske.

"Є влучання, інформація уточнюється", — сказав співрозмовник.

Низка місцевих Telegram-каналів, зокрема "Крымский ветер", пишуть, що на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", що будується. Проте підтвердження цієї інформації поки немає.

"Жирна ціль"

У telegram-каналі "Миколаївський Ваньок" з'явилася інформація про те, що близько двох годин тому зафіксовано мінімум триприльоти по малому ракетному кораблю "Аскольд", який стояв південніше Керчі.

Telegram-канал "Кримський вітер" також підтверджує інформацію про ураження "Аскольда" і пояснює, чому це "жирна ціль".

"Цей носій крилатих ракет "Калібр" є одним із найновіших і найсучасніших кораблів чф рф. Він був закладений у 2016 році якраз на Керченському судноремонтному заводі "Залив", і спущений на воду лише у 2021 році. Для розуміння, крім восьми пускових установок для "Калібрів", на його озброєнні стоїть власна система ППО – ЗРК "Панцир-М" та комплекс БПЛА "Орлан-10" для ведення розвідки. Жирна ціль", - йдеться у повідомленні

У Мережі з'явилося відео моменту влучання у корабель в Керчі

Нагадаємо, в окупованому Криму ввечері 4 листопада оголосили повітряну тривогу. Після цього в Керчі пролунали вибухи. Пропагандисти поспішили заспокоїти, мовляв, це працює російське "певео" і всі цілі збито.

Водночас з'явилася інформація, що після вибухів дим з'явився нібито і на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі. Окупаційний "ватажок" Криму Сергій Аксьонов підтвердив вибухи в Керчі. За його словами, там нібито працювала ППО, а збиті ракети впали на суднобудівних завод.

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