Розвідка показала відео повернення українців з полону окупантів

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відео з потяга, яким звільнені з полону українці повертаються додому.

Колишні полонені вже перебувають на підконтрольній Україні території.

Відповідне відео розвідка опублікувала в Мережі.

"18 червня п’ятеро цивільних, які незаконно утримувались окупантами у якості полонених, повернулись додому. Наразі вони вже перебувають на підконтрольній Україні території", – йдеться в повідомленні.

"Вітаємо кожного звільненого і продовжуємо роботу, щоб кожен українець, який перебуває у полоні, повернувся до мирного життя", – додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше 18 червня стало відомо, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5.

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