Розвідка показала відео повернення українців з полону окупантів

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відео з потяга, яким звільнені з полону українці повертаються додому.
Колишні полонені вже перебувають на підконтрольній Україні території.
Відповідне відео розвідка опублікувала в Мережі.
"18 червня п’ятеро цивільних, які незаконно утримувались окупантами у якості полонених, повернулись додому. Наразі вони вже перебувають на підконтрольній Україні території", – йдеться в повідомленні.
"Вітаємо кожного звільненого і продовжуємо роботу, щоб кожен українець, який перебуває у полоні, повернувся до мирного життя", – додали у відомстві.
Нагадаємо, раніше 18 червня стало відомо, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5.
Читайте також:
- З російського полону звільнили парамедикиню та волонтерку "Тайру" – Зеленський
- У Донецькій області мати-колаборантка здала свого сина, який служить у ЗСУ, в полон росіянам
- "Навіщо тобі хрест? Нема тут Бога": звільнені з полону українські льотчики розповіли про катування в РФ