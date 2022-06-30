З російського полону звільнили українських військових, серед яких - оборонці "Азовсталі": як це відбувалося (відео)

З російського полону звільнили українських військових, серед яких - оборонці "Азовсталі": як це відбувалося (відео)

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відео обміну між РФ та Україною, під час якого додому повернулося 144 захисники, більшість - оборонці "Азовсталі".

Це є наймасштабніший обмін від початку війни.

Відео розмістили на сторінці ГУР МО України.

Також читайте Це нікчемна історія: Зеленський про наслідки для Сирії після визнання окупаційних структур на Донбасі

На розміщених кадрах видно десятки карет швидкої допомоги, які приїхали надати оперативну медичну допомогу українським героям. Звільнені українські військовослужбовці радіють, що нарешті повернулися додому. Та вони не забувають про своїх побратимів, які ще досі перебувають у полоні росіян, та закликають владу звільнити усіх якнайшвидше.

Нагадаємо, 29 червня відбувся масштабний обмін полоненими між РФ та Україною, під час якого з полону визволено 144 захисники України, серед яких – 95 оборонців "Азовсталі", а також 43 військовослужбовці полку "Азов". Серед військовослужбовців, які повернулися додому - 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

Згодом з'явилися перші фото звільнених з російського полону українських військових.

Мапа боїв на вечір 29 червня: найскладніша ситуація на Лисичанському напрямку

Читайте також: