Розвідка постійно відстежує переміщення командних пунктів та техніки росіян на окупованих територіях

Окупанти почали переміщувати свої склади на більш дальні відстані від лінії фронту.

Головне управління розвідки МО України цілодобово проводить виявлення місць зберігання боєприпасів, військової техніки, районів накопичення озброєння та шляхів постачання до передових окупаційних підрозділів.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів на Youtube-каналі "Апостроф TV".

"Ми розуміємо наскільки військові ресурси РФ переважають українські у всіх відношеннях. Ті запаси, які були ще з часів радянського союзу, залишилися на території Росії. І щоб збити наступальний темп Російської Федерації, їхні ресурс необхідно знищувати прямо на полі бою. Ми комплексно працюємо над своєчасним викриттям командних пунктів та пунктів управління ворога, його живої сили та техніки та оперативно надаємо координати для того щоб вони були знищені", - зазначив він.

Він також підкреслив, що ворог реально оцінив цю загрозу і почав переміщувати свої склади на більш дальні відстані від лінії фронту.

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому Україна має повне право завдати удару по Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з Росією.

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