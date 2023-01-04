Розвідка прогнозує глобальний кінець стратегічної авіації Росії: "Жалюгідне видовище"

Водночас у ГУР Міноборони вважають, шо на війну проти України "цього вбивчого арсеналу ще вистачає".

Російська стратегічна авіація поки що літає, проте є старою і можливості по виконанню завдань і по обслуговуванню стають дедалі складнішими.

Про це представник прес-служби ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів у ефірі телеканалу "FREEДОМ".

"Тут можна процитувати кінокласику: "В бій ідуть одні старі": це про бомбардувальники та стратегічну авіацію держави-агресорки. У порівнянні з країнами НАТО, перше за все, зі Сполученими Штатами, жалюгідне видовище цей авіапарк становить. Але тим не менш, заходи по модернізації, ремонтному обслуговуванню проводились і проводяться", – повідомив Юсов.

Він зазначив, що після перемоги України у війні настане кінець російській стратегічній авіації.

"Умовно кажучи, на цю війну цього вбивчого арсеналу ще вистачає, але після перемоги України у цій несправедливій війні, можна говорити про глобальний кінець, зокрема й стратегічної авіації для Росії. Це все здебільшого старина. Так, – поки літає, але можливості по виконанню завдань і по обслуговуванню з кожним вильотом, після кожного масованого удару стають дедалі складнішими для російських окупаційних сил", – описав ситуацію представник розвідки.

Він додав, що є підстави вважати про продовження інцидентів на російських авіабазах, як-от "бавовна" на аеродромі в Енгельсі. Тож це теж "впливатиме на придатність російської стратегічної авіації для подальшого використання в організації цих терактів".

Нагадаємо, 26 грудня вдруге за місяць на військовому аеродромі РФ в Енгельсі пролунав потужний вибух, внаслідок якого міг бути знищений пункт управління авіабази.

Після цього росіяни перекинули стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 з аеродрому в Енгельсі на Далекий Схід. Проте навіть там авіації не буде гарантована безпека, попередив секретар РНБО України Олексій Данілов.

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