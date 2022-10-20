Розвідка розібрала на гвинтики іранський дрон "Мохаджер-6" і готова направити його "братів" назад на рашистів, йдеться в ТСН.

Приземлені дрони допомагають військовим виявити слабкі місця цієї техніки і ще справніше із ними боротись. Під час досліджень наші військові виявляють і походження деталей, які використовують для створення цієї вбивчої техніки. Особливо, кажуть, допомагають у цій справі неушкоджені зразки.

“Коли ми отримуємо цілий зразок, який можна розібрати і подивитися, як працює одна система із другою, то це набагато краще, ніж коли ми маємо уламки”, - каже представник Головного управління розвідки.

«Мохаджера-6», якого збили у вересні, розкрутили буквально до останнього гвинтика. Виготовлений він був у лютому цього року, не виключено, що це був один із перших його вильотів. Що одразу кинулося в очі – те, як іранський виробник приховував всі сліди, хто виготовив цей літальний апарат. Видали виробника написи англійською із граматичними помилками. “Ми лише на одному пристрої знайшли напис на фарсі, зроблений вручну, який вони просто не помітили, зі зворотнього боку на платі нанесений”, - додають розвідники.

Що ж до начиння, то більшість його у дроні - іноземна. Пробитий мотор, для прикладу, австрійський. “Камера відеодіапазону - це японська "Соні". Камера інфрачервоного діапазону. Є дві однакових США та Китай. Тут маркувань нема. І лазерний далекомір – китайський”, - розповідають експерти.

І хоча всі ці елементи переважно побутові, і не вважаються військовими, інформація про їхнє походження, додають розвідники, дає змогу ускладнити доступ Ірану до них. “Можливість на політичному рівні з іншими країнами перерізати шляхи постачання засобів, хай вони і не військові. І це зменшить виробництво таких літаків”, - пояснюють військові.

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Враховуючи, що рашисти підписали черговий великий контракт на покупку таких дронів, додаткові перепони будуть точно не зайві, кажуть у розвідці. Також кожен такий «піддослідний» дає змогу нашим військовим краще зрозуміти слабкі сторони апарату і відповідно – ефективніше його збивати у майбутньому.

Таких «Моджахерів 6» наші ППО «приземлили» поки менше 5, але це лише тому, що Росія не так часто їх використовує. За приблизними підрахунками, ворог має їх лише близько 2 десятків. Сам дрон використовують переважно для розвідки. Бойові цілі він теж може уражати, але вага бомби там відносно невелика. Менша 10 кілограмів, тобто він не такий страшний, як “Шахед”.

Сам дрон, кажуть розвідники, поступається у характеристиках «Байрактарам». Утім, значно ліпший за російські літальні апарати. Нашим же розробникам начиння дрона та його конструкція також може принести ідеї для власних розробок, а у соцмережах українці узагалі встигли пожартувати: готові самі збирати такі дрони із підручних елементів, якщо військові дадуть їхній список. На службі ЗСУ невдовзі також може опинитися і піддослідний «Моджахер», адже він повністю функціональний. Єдине,, що треба зробити – базу для керування, і тоді куплений за російські гроші безпілотник наробить чимало шкоди саме рашистам.

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