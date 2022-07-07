Розвідка схибила: звільнений з полону "азовець" розповів, як окупанти пояснювали провал в Україні

Захисник "Азовсталі" розповів, що окупанти на початку війни дійсно вважали, що українці не чинитимуть опір.

Боєць полку "Азов" із позивним "Торк", якого нещодавно звільнили з російського полону, розповів, як окупанти пояснювали провал в Україні.

Інтерв'ю бійця опублікував YouTube-канал "Азову".

За словами бійця, у полоні окупанти дійсно катували бійців, проте траплялися росіяни, з яким можна було поговорити про політику.

"Мужики сиділи небойові, у чистенькій формі. Поговорили про політику. Чоловік адекватний трапився. Цитата: "Наша (російська. – Ред.) розвідка схибила, ми думали, що багато міст самі складуть зброю і не буде ніякого спротиву". Тобто, це не чутки. Росіянам говорили, що війна закінчиться за три дні. Але щось пішло не за планом", – згадує "Торк".

Нагадаємо, "Торка", який брав участь у героїчній обороні Маріуполя, звільнили під час обміну полоненими 29 червня. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі боєць отримав важке поранення. Історію захисника "Азовсталі" читайте за посиланням.

Раніше повідомлялося, що з російського полону звільнили українських військових, серед яких - оборонці "Азовсталі": як це відбувалося (відео).

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