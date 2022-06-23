Розвідка США дає "похмурий прогноз" війні в Україні і говорить, що РФ вчиться на своїх помилках — СNN

Розвідка США дає "похмурий прогноз" війні в Україні і говорить, що РФ вчиться на своїх помилках — СNN

У США малюють похмурий образ майбутнього війни з великими втратами особового складу та техніки з обох сторін.

Американська розвідка вважає, що російська армія зробила висновок зі своїх помилок, які окупанти робили на ранніх етапах вторгнення.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

Зокрема, росіяни працють над покращенням координації повітряних і наземних атак і покращенням логістики та ліній постачання.

За інформацією джерел видання, США не очікують, що нові системи озброєння, нещодавно поставлені українським силам, включаючи систему залпового вогню HIMARS, негайно змінять ситуацію на полі бою. Адже ці системи поки що надсилаються як з обмеженою дальністю дії, так і з обмеженою кількістю ракет, щоб вони не були випущені на територію Росії.

Крім того, як стверджує CNN російським військам вдалося знищити частину нової зброї, що постачається Заходом, включаючи гаубиці M777.

Оцінки США малюють похмурий образ майбутнього війни з великими втратами особового складу та техніки з обох сторін. Американські офіційні особи вважають, що російські сили планують продовжувати інтенсивні атаки на сході з потужними артилерійськими та ракетними ударами. Росіяни хочуть виснаження українських збройних сил і рішучості НАТО.

У виданні зазначають, що партнери США і НАТО починають думати про обмеження власних поставок певної передової зброї, зокрема протитанкові ракети Javelin. Ці системи озброєння мають власні складні лінії постачання, а це означає, що можуть знадобитися роки, щоб замінити тисячі таких ракет, які вже поставлені українським силам.

А тим часом в Пентагоні почали оцінку планів поповнення власних запасів боєприпасів та обладнання, замість відправлених в Україну.

Раніше повідомлялося, що американські системи HIMARS уже приносять позитивні результати на полі бою.

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