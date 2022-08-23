Розвідка США дізналася про плани Росії ударити по українських урядових об’єктах — Reuters

Чиновник американської адміністрації повідомив, що російська армія найближчим часом планує вдарити по цивільній інфраструктурі України, під загрозою — урядові об’єкти.

Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американського чиновника.

“У нас є інформація про те, що Росія посилює зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об’єктах України найближчими днями. Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані загрозою, яка триває, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури”, – цитують його заяву в агентстві.

Чиновник повідомив, що ця заява ґрунтується на даних розвідки США.

Нагадаємо, Росія може завдати масованих ракетних ударів по Україні найближчими днями, особливо 24 серпня - в День Незалежності України. Тому слід бути особливо пильним й не нехтувати повітряними тривогами.

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