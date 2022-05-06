Розвідка США допомогла Україні потопити крейсер "Москва" — New York Times

Помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, ЗСУ зв’язались з американською стороною, пишуть ЗМІ.

США надали Україні розвідувальні дані про місцеперебування крейсера "Москва", які дозволили українським Збройним силам успішно атакували корабель.

Про це повідомляє американське видання New York Times із посиланням на американських чиновників.

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Водночас двоє співрозмовників журналістів повідомили, що Україна самостійно отримала дані про місцезнаходження "Москви", а США просто надали їй підтвердження цієї інформації.

Журналісти зазначили, що одразу після удару адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена зберігала мовчання щодо інциденту, відмовляючись навіть підтвердити факт завдання українськими військами удару по крейсеру "Москва", проте останніми днями офіційні особи США підтвердили, що дані про цілевказівку з джерел американської розвідки були надані Україні за кілька годин до запуску ракет "Нептун" судном.

"Офіційні особи відмовилися уточнити, яку саме інформацію було передано, але один чиновник сказав, що інформація виходить за межі простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі", — йдеться в публікації.

При цьому адміністрація Байдена відмовилася публічно підтвердити, що розвідка США надала українським силам інформацію з метою вказівки. Один чиновник у коментарі виданню заявив, що Сполучені Штати надали підтвердження українським військовим щодо місцеперебування корабля, тоді як інші його колеги заявили, що "немає впевненості, що Україна могла вразити корабель без допомоги США", зазначили журналісти.

Після публікації цього матеріалу прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що Україна має "свої власні розвідувальні можливості для відстеження та націлювання на російські кораблі". У разі удару по "Москві" українські сили покладалися на власні дані, запевнив представник Пентагону. Також минулого місяця, відповідаючи на відповідне запитання журналіста, Кірбі наголосив, що США не надавали Україні інформацію для цілевказівки.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва". Спочатку Москва навіть не хотіла офіційно визнавати таку велику втрату для їхнього флоту. Міноборони РФ давало суперечливі заяви про те, що на борту виникла пожежа, але він ще в стані плавучості. Проте за два дні Кремлю все ж довелося визнати, що "Москва" затонула.

Натомість у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

Українські військові влучили ракетами у ворожий крейсер "Москва" (жестовою мовою)

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