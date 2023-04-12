Розвідка США наголосила на важливості контрнаступу ЗСУ: "На карту поставлено дуже багато"

У ЦРУ заявляють, що російський президент-диктатор "подвоїв зусилля"

Директор американського Центрального розвідуправління (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, на важливості масштабного українського контрнаступу. Адже у найближчі місяці "на карту поставлено дуже багато".

Про це повідомляє видання CNN.

За його словами, російський президент-диктатор Володимир Путін несерйозно ставиться до переговорів щодо війни в Україні. Саме тому, вважає Бернс, прогрес ЗСУ на полі бою зможе сформувати "перспективи дипломатії". Ба більше - кремлівський "фюрер" замість того, щоб відступити, "подвоїв свої зусилля".

"Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях про Україну до війни. Справжні країни дають відсіч", - наголосив директор ЦРУ.

Бернс також зауважив на важливості подальшої підтримки США України, зокрема за допомогою обміну розвідувальними даними.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Збройні Сили України мають усі необхідні можливості для досягнення успіху під час контрнаступу. Міжнародні партнери продовжуватимуть надавати військову допомогу українцям для підтримання під час їхньої оборони своєї землі.

Читайте також: