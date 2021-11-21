Розвідка США попереджає про загрозу вторгнення РФ до України із настанням холодів - CBS

Потенційне вторгнення нібито може статися за кілька тижнів, якщо Захід не втрутиться у ситуацію.

Співробітники американської розвідки попереджають європейських союзників про посилення загрози військового вторгнення Росії до України із настанням холодів.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє CBS News.

За даними видання, потенційне вторгнення "залежить від погоди, але може статися за кілька тижнів, якщо не буде втручання з боку Заходу".

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"На відміну від нарощування сил минулої весни, яке було розцінено як демонстрацію сили, співробітники американської розвідки попереджають, що цього разу це може бути підготовкою до фактичного вторгнення до регіону Донбас на сході України", - йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

На Заході дедалі частіше говорять про зміну стратегії Росії щодо України та попереджають про ймовірність вторгнення. Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес навіть закликав схвалити нові санкції проти РФ на цей випадок.

Однак в українському Міністерстві оборони не вірять, що Росія наважиться на відкрите вторгнення на територію України.

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