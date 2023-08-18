Розвідка США вважає, що Україна не досягне головної мети контрнаступу - The Washington Post

Ця оцінка ґрунтується на тому, що Росія добре підготувалась до оборони окупованих територій.

Розвідувальне співтовариство США вважає, що контрнаступ України не досягне ключового південно-східного міста Мелітополя.

Про це повідомляє видання The Washington Post посиланням на власні джерела, знайомі прогнозами спецслужб США.

У висновку зазначається, що Україна не зможе виконати головну мету – розрізання сухопутного мосту Росії до Криму в цьому році.

Ця оцінка ґрунтується на тому, що Росія щільно замінувала підступи до окупованих територій та добре підготувалась до оборони.

Американські аналітики вважають, що ЗСУ зможуть просунутись до Мелітополя, але саме місто звільнити не вийде.

У матеріалі зазначається, що Мелітополь є критично важливим для контрнаступу України, оскільки він вважається воротами до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автошляхів і залізничної лінії, які дозволяють Росії переміщувати військовий персонал і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України.

У США вважають, що шлях до Мелітополя надзвичайно складний, і навіть якщо звільнити ближчі міста, такі як Токмак, буде дуже важко просуватись далі.

Військовий аналітик з Інституту дослідження зовнішньої політики Роб Лі заявив, що Росія має там три основні оборонні лінії, а потім укріплені міста.

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"Питання не лише в тому, чи зможе Україна прорвати першу, чи другу лінії оборони, а чи зможе вона зламати всі три та мати ще достатньо сил, щоб досягти чогось більш значного, наприклад, звільнити Токмак або щось інше", - сказав він.

Подібні оцінки розвідки вже спричинили звинувачення в сторону Білого дому від конгресменів демократів та республіканців, що адміністрація Байдена не надала Україні більш потужну зброю для досягнення цілей контрнаступу. Водночас деякі представники Республіканської партії використовують доповідь для пояснень, чому вони не підтримують виділення Україні додаткової допомоги на суму 20,6 мільярда доларів.

В свою чергу офіційні особи США відкидають критику про те, що винищувачі F-16 або ракетні системи великої дальності, такі як ATACMS, призвели б до іншого результату. "Проблема залишається через головну лінію оборони Росії, і немає доказів того, що ці системи були б панацеєю", — сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська продовжують вести контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

Крім того, ми раніше інформували, що співзасновник британського аналітичного центру Council on Geostrategy Джеймс Роджерс заявив, що на Заході мали нереалістичні очікування щодо швидкості українського контрнаступу.

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