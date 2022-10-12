Розвідка та спецслужби встановлюють усіх причетних до обстрілів ворогом мирних міст — Зеленський

Український президент розповів про наслідки ворожих обстрілів та відзначив успіхи повітряних сил на півдні України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важку ситуацію в усіх районах, які межують із лінією фронту. Упродовж доби українські міста біля передової зазнали жорстких обстрілів від окупантів.

Про це він говорив увечері 12 жовтня під час традиційного звернення.

“В ніч на сьогодні окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з “Градів” і ствольної артилерії. Серед поранених – дитина, дівчинка 2016 року народження. Дуже важке поранення...” - зауважив президент.

Також Зеленський розповів про наслідки обстрілу Центрального ринку в Авдіївці Донецької області. Окупанти знову ж таки били з “Градів”, у переліку загиблих – 7 людей, 12 поранено.

“Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясовують усі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитися невідомим для правосуддя – ми будемо знати всі імена і всі деталі”, - сказав президент.

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Зеленський пообіцяв, що до відповідальності буде притягнуто “кожного російського вбивцю й ката – від командувачів до рядових, що виконували злочинні накази”.

“Не забудемо, до речі, й про пропагандистів терору. Усі, хто виправдовує російський терор і підбурює до агресії, усі, хто закликає до вбивств й заохочує знущання з наших людей, відповідатимуть на рівні з убивцями й катами. Уся російська машина терору має бути знешкоджена. І буде знешкоджена”, - наголосив український лідер.

Водночас Володимир Зеленський відзначив успіхи бійців Повітряних сил, які досягнули непоганих результатів на південному напрямку.

“Збито чотири російські ударні гелікоптери і вже понад десять ударних безпілотників іранського виробництва”, - повідомив він.

Нагадаємо, СБУ затримала чоловіка, який у понеділок, 10 жовтня, зняв на камеру влучання російської ракети в об’єкт критичної інфраструктури у Львові і поширив це відео в соцмережах.

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