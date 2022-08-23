Розвідка, удари і коригування вогню: в Генштабі ЗСУ описали дії окупантів на Харківщині

Російські війська 23 серпня на Харківському напрямку задіяли безпілотники задля виконання завдань розвідки та коригування вогню артилерії.

Окрім того, окупанти вже традиційно влаштували обстріли в районах низки населених пунктів Харківської області.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Так, ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Уди, Соснівка, Протопопівка, Слатине, Циркуни, Харків, Петрівка, Великі Проходи, Руські Тишки, Питомник та Коробочкине.

Окрім того, російська армія завдала авіаудари біля Питомника, Костянтинівки та Верхнього Салтова.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов наголосив на підвищеній небезпеці для України 23-24 серпня. Експерт зауважив, що обстрілів більшає ближче до вечора, особливо – вночі.

Ракети по Дніпру: у місті після прильоту один будинок зруйнований вщент

Читайте також: