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Розвідка, удари і коригування вогню: в Генштабі ЗСУ описали дії окупантів на Харківщині

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Розвідка, удари і коригування вогню: в Генштабі ЗСУ описали дії окупантів на Харківщині

Фото: Associated Press

Російські війська 23 серпня на Харківському напрямку задіяли безпілотники задля виконання завдань розвідки та коригування вогню артилерії.

Окрім того, окупанти вже традиційно влаштували обстріли в районах низки населених пунктів Харківської області.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Так, ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Уди, Соснівка, Протопопівка, Слатине, Циркуни, Харків, Петрівка, Великі Проходи, Руські Тишки, Питомник та Коробочкине. 

Окрім того, російська армія завдала авіаудари біля Питомника, Костянтинівки та Верхнього Салтова. 

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов наголосив на підвищеній небезпеці для України 23-24 серпня. Експерт зауважив, що обстрілів більшає ближче до вечора, особливо – вночі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8223
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