Розвідка України оцінила ризик вторгнення з Білорусі

Вадим Скібіцький розповів про ситуацію на білоруському напрямку

Реклама

Республіка Білорусь намагається зберегти відносини із західними країнами та уникає безпосередньої участі у війні проти України.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький у проєкті «Ремовська Інтервʼю».

За його словами, позиція Олександра Лукашенка полягає в тому, щоб не бути втягнутим у бойові дії, попри союзницькі відносини з Росією. Одночасно Білорусь підтримує контакти зі США та зосереджується на збуті власної продукції, зокрема у сфері сільськогосподарського машинобудування та виробництва мінеральних добрив.

Реклама

Наразі в країні триває підготовка до військових навчань «Захід-2025», однак, за словами Скібіцького, вони суттєво відрізняються від масштабних тренувань 2017 року чи маневрів перед вторгненням Росії в Україну 2022-го.

«Ми відстежуємо всі етапи підготовки, переміщення військ і розуміємо, у які терміни це відбуватиметься. Поки що нічого незвичного немає, а рівень загрози від цих навчань доволі низький», — зазначив він.

Скібіцький підкреслив, що у Росії нині немає вільних резервів для перекидання великого угруповання військ до Білорусі: «Всі підрозділи зараз задіяні на фронті проти України».

Він також уточнив, що йдеться переважно про штабне тренування, а не створення ударного угруповання, як це було у грудні 2021-січні 2022 року, коли з території Білорусі розпочалося вторгнення на Київщину.

Реклама

Нагадаємо, стало відомо, що під час навчань «Захід-2025» РФ та Білорусь відпрацюють відбиття повітряних атак, оборонні бої та боротьбу з ДРГ.

Раніше у ДПСУ не виключили провокацій та нагнітанння під час спільних навчань Росії у Білорусі.