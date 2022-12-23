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Розвідка Великої Британії оцінила шанси Росії збільшити армію до 1,5 млн осіб

Розвідка Великої Британії оцінила шанси Росії збільшити армію до 1,5 млн осіб

Фото: Associated Press

В Україні російські сили зазнають безпрецедентного тиску, вказують британські розвідники.

Військове керівництво РФ представило президенту Володимиру Путіну плани щодо розширення російської армії приблизно на 30% - до 1,5 мільйона осіб. Однак, коли буде досягнуто цього рівня – невідомо.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив, що розширення включатиме як мінімум дві бригади на північному заході Росії, чисельність яких збільшиться до дивізії. Він посилався на передбачувану загрозу з боку Фінляндії та вступ Швеції до НАТО.

За даними британської розвідки, це одне з перших уявлень про те, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок її вторгнення до України.

Водночас в Міноборони Британії зазначають, що залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для такого збільшення, "коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні".

Нагадаємо, на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ у середу, 21 грудня, президент держави-агресорки Володимир Путін зробив декілька заяв, які стосуються війни в Україні та посилення військового потенціалу російської армії. 

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