Ворожі війська намагаються наступати на трьох напрямках – у районі Сватове, Кремінній та Бахмута.

Російські війська продовжують спроби наступу на східному фронті. ЗСУ у свою чергу успішно обороняють свої позиції.

Розвідка Великої Британії оприлюднила актуальну карту боїв в Україні у Twitter.

За даними розвідки, активні бойові дії продовжуються у Донецькій та Луганській областях. Ворожі війська намагаються наступати на трьох напрямках – у районі Сватове, Кремінній та Бахмута. В останньому населеному пункті фіксують запеклі бої. Там окупанти намагаються прорватися з різних боків у спробі оточити місто, проте успіхів не мають.

Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях українські бійці продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога.

Ситуація інших ділянках фронту стабільна.

Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Ентоні Радакін зазначив, що Росія стикається з гострою нестачею артилерійських боєприпасів.

Ситуація в Бахмуті надскладна: місто тримається і жоден "рускій" не зламає бойовий дух ЗСУ

Читайте також: