Ворожі війська намагаються наступати на трьох напрямках – у районі Сватове, Кремінній та Бахмута.
Російські війська продовжують спроби наступу на східному фронті. ЗСУ у свою чергу успішно обороняють свої позиції.
Розвідка Великої Британії оприлюднила актуальну карту боїв в Україні у Twitter.
За даними розвідки, активні бойові дії продовжуються у Донецькій та Луганській областях. Ворожі війська намагаються наступати на трьох напрямках – у районі Сватове, Кремінній та Бахмута. В останньому населеному пункті фіксують запеклі бої. Там окупанти намагаються прорватися з різних боків у спробі оточити місто, проте успіхів не мають.
Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях українські бійці продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога.
Ситуація інших ділянках фронту стабільна.
Нагадаємо, голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Ентоні Радакін зазначив, що Росія стикається з гострою нестачею артилерійських боєприпасів.
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