Розвідка Великої Британії назвала кількість загиблих військових КНДР у Курській області

Військові КНДР / © Associated Press

Реклама

Британська розвідка повідомляє, що понад 6 000 солдатів КНДР загинули або були поранені під час бойових дій у Курській області, підтримуючи Росію у війні проти України. Це більше половини з 11 000 військових, яких Пхеньян направив до РФ.

Про це пише Bloomberg.

За даними британської розвідки, ця цифра становить більше половини з 11 000 північнокорейських військових, яких початково було направлено до Курської області. У повідомленні Міноборони Великої Британії на платформі X йдеться:

Реклама

«Суттєві втрати серед військових КНДР майже напевно були спричинені масштабними штурмами з великими втратами серед піхоти».

КНДР офіційно визнала факт відправлення своїх військових до Росії лише у квітні цього року, однак досі не оприлюднила ані точну кількість залучених солдатів, ані масштаби втрат.

Bloomberg не зміг незалежно підтвердити ці дані. Росія та Україна також не надають офіційної статистики бойових втрат.

Ці оцінки з’явились на тлі підготовки до відзначення першої річниці підписання російсько-північнокорейського договору про взаємну оборону, що фактично реанімував союз часів Холодної війни. Відтоді лідер Північної Кореї Кім Чен Ин став ключовим союзником Володимира Путіна, постачаючи ракети, боєприпаси, а тепер і солдатів.

Реклама

На початку червня Кім зустрівся в Пхеньяні з одним із головних радників Путіна з питань безпеки — Сергієм Шойгу. Під час переговорів Кім заявив, що КНДР «безумовно підтримує» Росію та «її зовнішню політику у всіх ключових міжнародних питаннях». Це вже другий візит Шойгу до Північної Кореї за останні три місяці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Північна Корея вперше офіційно заявила, що її солдати воюють на боці Росії проти України. Пхеньян нібито направив свої війська до Росії, щоб допомогти воювати РФ згідно з договором про стратегічне партнерство.

У Держдепартаменті США на заяву Пхеньяна відреагували та заявили, що стурбовані діями Пхеньяна і Москви. У Держдепі наголосили, що «треті країни, такі як КНДР», які беруть участь у російсько-українській війні, «несуть відповідальність».