Розвідка виявить заздалегідь: американський генерал оцінив ризики наступу на Україну з Білорусі взимку

Російська армія навряд чи спробує влаштувати новий наступ на Україну наземним шляхом через територію Білорусі ближче до зими.

Якби таке й планувалося, західна та українська розвідки виявлять нарощування сил задовго до наступу.

Про це екскомандувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я вважаю це дуже малоймовірним. Я не думаю, що вони мають логістику або живу силу, щоб це зробити", – сказав американський генерал.

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Він додав, що невпевнений і в тому, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взагалі підтримує таку ідею.

"І я не вірю, що білоруське населення та інфраструктура сильно цьому сприятимуть. Незалежно від цього, західна та українська розвідки виявлять таке нарощування сил задовго до того, як його можна буде використовувати для нового наступу", – запевнив Годжес.

Нагадаємо, як розповів полковник запасу, який перебував у полоні 2014 року, колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан, білоруські війська навряд чи зайдуть на територію України. Водночас є ймовірність, що ті війська РБ, які задіють у навчаннях на сході Росії, потім будуть перекинуті в район Донецька чи Херсона.

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