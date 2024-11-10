Розвідка вперше перехопила розмову військових КНДР на Курщині (відео)

Схоже, ГУР скоро буде потрібно ще більше знавців корейської мови.

Українські розвідники перехопили радіопереговори залучених Росією до війни проти України військових КНДР.

Про це передає пресслужба Головного управління розвідки.

Північні корейці, розміщені в Курській області, ведуть ефір корейською. У розмові КНДРівець спершу викликає “ремонтника”, а потім наказує групі негайно повертатись.

Детальніше – на відео

ГУР перехопило розмову північнокорейських військових на Курщині

Раніше міністр оборони України Умєров підтвердив, що війська КНДР вступили в бої. Глава Центру протидії дезінформації також підтвердив удар ЗСУ по північнокорейських позиціях.

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