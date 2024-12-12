Розвідка встановила судна, які використовує Росія для експорту підсанкційної нафти: інфографіка

Росія створила тіньовий флот із застарілих танкерів, щоб обходити західні санкції та заробляти мільярди доларів на експорті нафти.

Військова розвідка встановила судна, які використовує Росія для експорту підсанкційної нафти.

Про це пише Головне управління розвідки Міноборони України.

"Тіньовий флот Росії – виклик для світової безпеки. Країна-агресорка створила тіньовий флот із застарілих танкерів, щоб обходити західні санкції та заробляти мільярди доларів на експорті нафти. Ці гроші живлять її воєнну машину, підтримують терористів в усьому світі та фінансують нові злочини", – йдеться у повідомленні.

Тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії

Українська розвідка ідентифікувала 238 суден, які використовують окупанти для обходу цінових обмежень.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України пояснило, завдяки чому літають російські FPV-крила "Молнія" та аналог "Орлана" – "Фенікс".

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